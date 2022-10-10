Байден відреагував на ракетні удари по Україні

Жовтень, 10 в 20:29

Джо Байден заявив, що США рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по території України, зокрема по Києву.

Про це йдеться в офіційній заяві очільника Білого дому.

– В результаті цих атак загинули та отримали поранення цивільні особи, а також знищені цілі, які не є військовими. Вони вкотре демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу, – йдеться в заяві Байдена.

Президент США наголосив, що такі терористичні удари ще більше зміцнюють потребу стояти з народом України стільки, скільки потрібно.

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– Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо покладати на Росію витрати за її агресію, притягувати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та військові злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи, – додав він.

Також Байден вчергове закликав Росію негайно припинити агресію та вивести свої війська з України.

США висловили свої співчуття родинам загиблих і побажали скорішого одужання постраждалим від терористичних ударів по Україні 10 жовтня.

Фото: Джо Байден