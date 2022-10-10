Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Байден відреагував на ракетні удари по Україні

Тетяна Ковальчук, випускова редакторка
Джо Байден під час переговорів із Володимиром Зеленським 27 січня 2022

Джо Байден заявив, що США рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по території України, зокрема по Києву.

Про це йдеться в офіційній заяві очільника Білого дому.

– В результаті цих атак загинули та отримали поранення цивільні особи, а також знищені цілі, які не є військовими. Вони вкотре демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу, – йдеться в заяві Байдена.

Президент США наголосив, що такі терористичні удари ще більше зміцнюють потребу стояти з народом України стільки, скільки потрібно.

Зараз дивляться

– Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо покладати на Росію витрати за її агресію, притягувати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та військові злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи, – додав він.

Також Байден вчергове закликав Росію негайно припинити агресію та вивести свої війська з України.

США висловили свої співчуття родинам загиблих і побажали скорішого одужання постраждалим від терористичних ударів по Україні 10 жовтня.

Читайте
Загроза масованих ракетних ударів РФ з моря, повітря та суходолу надзвичайно висока – ОК Південь

Фото: Джо Байден

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка