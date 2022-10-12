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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Масований ракетний обстріл РФ по Україні та сучасні ППО для захисту неба: що відбувається на 231-й день війни (онлайн)

Масований ракетний обстріл РФ по Україні та сучасні ППО для захисту неба: що відбувається на 231-й день війни (онлайн)

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Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну надійшли ще чотири РСЗВ HIMARS.

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00:38 - 12 жовтня

До України прибули ще чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Прибуло ще чотири HIMARS від наших американських партнерів! Дякую Президенту США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ та американському народу, – написав він.

Олексій Резніков додав, що “час HIMARS це хороший час для українців і поганий час для окупантів”.

Зокрема, український міністр повідомив, що це чудова новина напередодні контактної групи з допомоги Україні Рамштайн-6, куди Резніков вирушає 12 жовтня.

– Далі буде більше, – анонсував він.

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