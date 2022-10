До України прибули ще чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Олексій Резніков додав, що “час HIMARS це хороший час для українців і поганий час для окупантів”.

Зокрема, український міністр повідомив, що це чудова новина напередодні контактної групи з допомоги Україні Рамштайн-6, куди Резніков вирушає 12 жовтня.

4 additional HIMARS from our �� partners have arrived!

I thank @POTUS Joe Biden @SecDef Lloyd Austin III & the American people.

HIMARS time:good time for Ukrainians and bad time for the occupiers.

Great news on the eve of #Ramstein 6, where I’m going tomorrow. There will be more.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022