Масований ракетний обстріл РФ по Україні та сучасні ППО для захисту неба: що відбувається на 231-й день війни (онлайн)
У Лимані знайдено 110 траншей з могилами дорослих та дітей;
Німеччина у співпраці з Данією та Норвегією надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana;
Частина Хмельницького залишилася без електропостачання через технічні проблеми на одній з підстанцій;
США найближчим часом передадуть Україні дві системи NASAMS;
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну надійшли ще чотири РСЗВ HIMARS.
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