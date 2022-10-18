Пропонував рекордні 22 млн грн: затримано екс-нардепа за спробу підкупити мера Дніпра

Жовтень, 18 в 20:50

НАБУ та САП затримали колишнього депутата Верховної Ради на спробі підкупу за 22 млн євро мера Дніпра Бориса Філатова.

Це одна з рекордних сум запропонованого хабара, який фіксували правоохоронці в Україні.

За даними слідства, у жовтні 2022 року екс-нардеп, який раніше обіймав посаду голови будівельної компанії Укрбуд, запропонував Філатову хабар за підписання з підконтрольними йому компаніями договору щодо будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

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Повідомляється, що нардеп обіцяв виплатити суму частинами протягом дії проекту – до 2027 року. При цьому він оцінив “лояльність” мера у 10% вартості проекту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Зазначається, що фінансування проекту здійснюється за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Колишнього нардепа було затримано, зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри. Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 КК (пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовцю) України.

Наголошується, що розслідування цих фактів НАБУ розпочалося за заявою Філатова.

У ЗМІ пишуть, що фігурантом є Максим Микитась, проте офіційного підтвердження цьому поки що немає.

Прес-служба НАБУ зазначає, що екс-нардепа також звинувачують в іншій справі за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа слухається у суді.