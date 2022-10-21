Жовтень, 20 в 21:10

Згідно з оцінками американської розвідки, в українських військових є можливість домогтися успіхів у боротьбі з російською армією протягом наступних шести тижнів, якщо вони зможуть продовжити наступ на півдні та північному сході до того, як брудна земля і хмарність змусять протиборчі армії зробити паузу і перегрупуватися.

Про це пише The New York Times із посиланням на неназваних представників розвідки Сполучених Штатів.

Американські чиновники кажуть, що ймовірність масштабного розвалу російських сил, який дозволив би Україні звільнити ще одну величезну територію, подібну до тієї, на яку вона претендувала минулого місяця, невелика.

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При цьому окремі російські підрозділи можуть зламатися під натиском українських військ, що дозволить армії України продовжити відвойовувати міста Донбасу і, можливо, звільнити Херсон, який NYT називає “головним призом у війні”.

Хоча американські та українські офіційні особи остерігаються робити точні прогнози, вони кажуть, що бойові дії, найімовірніше, триватимуть ще кілька місяців, незважаючи на те, що останнім часом війна сприяє Україні.

Низка змінних може стати особливо важливими для зміни траєкторії конфлікту: складніші умови бойових дій у грудні, ступінь готовності президента Росії Володимира Путіна до ескалації, можливість збереження єдності Європи цієї зими в умовах різкого зростання цін на енергоносії та потенційна мінлива політична ситуація у США, яка може призвести до скорочення військової підтримки України.

Частково складність оцінки воєнного часу полягає в тому, що війна проходила через різні фази, коли то одна, то інша сторона мали перевагу, пише видання. Українці перемогли росіян у битві за Київ, але під час жорстоких боїв на Донбасі влітку Росія вирвалася вперед.

NYT вказує, що останніми днями бої стали інтенсивнішими. Проте військові аналітики кажуть, що на боці України є імпульс, який дає їй шанс визначити, де вона хоче зосередити зусилля з відвоювання території.

– В України є вікно можливостей. В українців є свобода вибору, де вони збираються атакувати, – каже Мейсон Кларк, військовий аналітик з питань Росії з Інституту вивчення війни.

Видання пише, що американські чиновники приватно кажуть, що Україна повинна продовжувати використовувати свою перевагу найближчими тижнями, але не до такої міри, щоб перенапружувати свої лінії військових поставок або давати російській армії шанс використовувати будь-які слабкі місця в оборонних лініях України. Багато чиновників, опитаних для статті NYT, говорили на умовах анонімності, щоб не обговорювати конфіденційні або секретні оцінки війни.

Публічно високопоставлені українські чиновники з оптимізмом говорять про перспективи значних перемог на полі бою. Офіцери на місцях згодні з тим, що вони досягають успіхів, але дорогою ціною.

– Ми просуваємося вперед, але не так швидко, як у Харківській області. І втрат багато, – сказав майор Ярослав Галас, командир роти 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, яка воює в Херсонській області.

Американські чиновники вважають, що український наступ може незабаром змусити російські війська в Херсоні відступити за Дніпро, повернувши більшу частину міста під контроль України. Російські командири рекомендували відступити до річки, але Путін скасував цей наказ, писали раніше американські ЗМІ. Цього тижня російська окупаційна влада почала спроби витіснити близько 60 тисяч осіб з Херсона на лівий берег Дніпра, випереджаючи натиск українських військ.

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Після вересневого наступу українські війська були змушені сповільнитися і зміцнити свої лінії постачання на північному сході. Оскільки Росія рушила на зміцнення цих позицій, блискавичний натиск контрнаступу знову сповільнився, перетворившись на виснажливу битву літа.

Проте деякі американські чиновники заявили, що українці, схоже, готові просуватися вперед і вийти з глухого кута в Луганську, де вони можуть оточити або прорвати російські оборонні лінії. Важливо, що якщо найближчими тижнями українські війська зможуть взяти під контроль дорогу №66 у Луганську, вони зможуть відрізати ключову дорогу, яку Росія використовує для постачання своїх військ на окупованих територіях, пише видання.

При цьому російські військові, як і раніше, стикаються з проблемами, аналогічними тим, з якими вони зіткнулися з самого початку війни.

– Проблеми з логістикою не дозволяють Москві забезпечувати солдатів достатньою кількістю продовольства. Зв’язок між російськими підрозділами, як і раніше, ускладнений, що змушує їх розміщувати старших офіцерів поблизу лінії фронту і заважає скоординованим пересуванням. А резервісти, яких зараз направляють на поля битв, погано навчені і погано екіпіровані, – зазначає газета.

Але навіть якщо зараз Росія втрачає темп, Кремль, на думку американських чиновників і військових аналітиків, ще не програв війну.

На їхню думку, дуже важливо ніколи не недооцінювати противника. Збройні сили Росії все ще можуть проводити великомасштабні артилерійські операції, і Росія володіє двома потенційно сильними сторонами: вливанням військ у результаті примусової мобілізації, яку Путін провів за наполяганням ключових командирів, і здатністю переносити великі втрати на полі бою.

New York Times зазначає, що окупаційні сили РФ зазнали таких втрат техніки і солдатів, які могли б зламати більшість армій у Європі.

У доповіді уряду США минулого тижня йшлося, що росіяни втратили 6 тисяч одиниць техніки. Оцінки російських втрат обчислюються тисячами. Але ключова сила російської армії різних поколінь полягає в тому, що навіть у найвідчайдушніші моменти на допомогу приходить більше техніки і більше солдатів. Попри втрати, американські чиновники кажуть, що Росія і Путін, схоже, готові продовжувати боротьбу. Але є й обмеження.

– Очевидно, що Росія зараз відчуває значні труднощі з логістикою та забезпеченням. З настанням зимових місяців вони будуть тільки ускладнюватися. І тому час, безумовно, має вирішальне значення, коли йдеться про те, щоб використати це з оперативного погляду, – сказав бригадний генерал Патрік Райдер, який є прес-секретарем Пентагону.

Україна, з іншого боку, підтримується десятками мільярдів західної допомоги, зброєю і фінансуванням, які підтримують економіку і дозволяють її армії спочатку уповільнити просування Росії, а тепер відвоювати територію.

З огляду на динаміку бойових дій, американські чиновники не думають, що в боях настане тривала пауза. Зима не сповільнить бойові дії, але бруд пізньої осені може сповільнити. Щойно земля затвердіє в лютому, приблизно до першої річниці вторгнення, армії знову зможуть рухатися швидше.

Наступні чотири або п’ять місяців Росія може використати для перегрупування, можливо, провівши певну підготовку своїх нещодавно мобілізованих солдатів. Але що буде далі, за словами американських чиновників, питання відкрите.

Росія може спробувати повернути втрачені з вересня позиції, відновивши повільне артилерійське обстрілювання. Як альтернатива, президент РФ може віддати наказ про ескалацію – можливо, аж до застосування ядерної зброї – щоб змінити становище своєї армії.

Або ж Росія може спробувати закріпити успіхи, яких вона домоглася, намагаючись домовитися з українцями, розраховуючи на те, що європейські столиці, які побоюються зимової нестачі палива, чинитимуть тиск на Київ, щоб він погодився на припинення вогню, пише NYT.

Американські чиновники в спілкуванні з виданням попередили, що в їхній оцінці війни є важливі застереження. Українські чиновники, як і раніше, не діляться більшістю своїх оперативних планів. Хоча Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні кращі розвіддані про російське планування, наміри Путіна щодо наступної фази війни важко визначити, і наразі регулярних контактів між американськими офіційними особами та їхніми російськими колегами практично немає.

– Я не думаю, що українці зможуть повністю розвалити російські збройні сили в найближчій перспективі. У цьому сенсі росіяни змогли зазнати втрат. Однак я думаю, що великі наступальні операції Росії наразі практично виключені, – сказав Мейсон Кларк.

При цьому видання вказує, що динаміка війни може змінитися навесні.

– Навіть якщо Україна завадить Росії коли-небудь досягти своїх стратегічних цілей – повалити уряд у Києві і змусити країну відвернутися від Європи, це не означає, що Путін припинить воювати. Реальність сучасної війни така, що переможець не має права голосу в питанні про те, коли припиняться бойові дії, – пише видання.

За словами офіційних осіб, Путін навряд чи змириться з поразкою в найближчі місяці.

– Часто той, хто програв, вирішує, коли війна справді закінчиться, – сказав Майкл Кофман, директор з вивчення Росії в C.N.A., дослідницькому інституті в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

На думку Кофмана, існує розбіжність в очікуваннях людей щодо того, коли бойові дії можуть закінчитися, і в тому, коли війна дійсно закінчиться. Він упевнений, що навіть якщо закінчаться бої, це не означає, що закінчиться сама війна.