Жовтень, 31 в 18:58

У Росії вичерпуються запаси ракетної зброї. Через це агресор може використовувати для ударів по інфраструктурі України балістичні ракети іранського виробництва.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він запевнив, що, попри існування нової загрози через поставку до РФ іранських ракет, Україна готується до її відбиття.

Зараз дивляться

– Росіяни зараз із ракетним озброєнням власного виробництва стикаються із проблемою щодо кількості. І відповідно будуть бити по тих же цілях – енергетичній, мирній інфраструктурі, але вже іранським озброєнням. Це, безумовно, фактор, на який потрібно зважати. І Україна готується до відбиття і цієї загрози, – наголосив Юсов.

Він також прокоментував шляхи, через які РФ намагається закрити “дірки” в озброєнні. За словами Юсова, допомогу, зокрема, надає Білорусь, яка передає Росії техніку: танки, бронетехніку та боєприпаси для артилерії.

Представник ГУР підтвердив й інформацію, що РФ може використовувати мікросхеми з побутової техніки у військових цілях.

– Часто використовується й цивільна техніка країн, які, наприклад, запровадили санкції проти Росії, товари подвійного призначення. Тобто історія про пральні машини, які розбираються для того, щоб використовувати мікросхеми в озброєнні, насправді не жарт, це правда. РФ має проблему з технологічним відставанням від цивілізованого світу, – заявив Юсов.

Нещодавно керівник ГУР Кирило Буданов поінформував, що вже у листопаді цього року Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності – Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.

За словами Буданова, це загроза для нашої держави, оскільки іранські ракети є більш точними та швидкими в порівнянні з російськими. Вони здатні вражати цілі на відстані до 700 км.

Наразі агресор застосовує під час атак на Україну іранські дрони Shahed-136 і Mohajer-6.