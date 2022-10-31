РФ може використовувати іранські ракети під час атак на інфраструктуру України – ГУР
У Росії вичерпуються запаси ракетної зброї. Через це агресор може використовувати для ударів по інфраструктурі України балістичні ракети іранського виробництва.
Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
Він запевнив, що, попри існування нової загрози через поставку до РФ іранських ракет, Україна готується до її відбиття.
– Росіяни зараз із ракетним озброєнням власного виробництва стикаються із проблемою щодо кількості. І відповідно будуть бити по тих же цілях – енергетичній, мирній інфраструктурі, але вже іранським озброєнням. Це, безумовно, фактор, на який потрібно зважати. І Україна готується до відбиття і цієї загрози, – наголосив Юсов.
Він також прокоментував шляхи, через які РФ намагається закрити “дірки” в озброєнні. За словами Юсова, допомогу, зокрема, надає Білорусь, яка передає Росії техніку: танки, бронетехніку та боєприпаси для артилерії.
Представник ГУР підтвердив й інформацію, що РФ може використовувати мікросхеми з побутової техніки у військових цілях.
– Часто використовується й цивільна техніка країн, які, наприклад, запровадили санкції проти Росії, товари подвійного призначення. Тобто історія про пральні машини, які розбираються для того, щоб використовувати мікросхеми в озброєнні, насправді не жарт, це правда. РФ має проблему з технологічним відставанням від цивілізованого світу, – заявив Юсов.
Нещодавно керівник ГУР Кирило Буданов поінформував, що вже у листопаді цього року Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності – Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.
За словами Буданова, це загроза для нашої держави, оскільки іранські ракети є більш точними та швидкими в порівнянні з російськими. Вони здатні вражати цілі на відстані до 700 км.
Наразі агресор застосовує під час атак на Україну іранські дрони Shahed-136 і Mohajer-6.