Людей відселили: у Києві вивчають масштаби руйнувань двох будинків

Листопад, 16 в 11:16

У Києві комісія з’ясовує ступінь пошкодження двох житлових будинків після масованої атаки РФ на столицю 15 листопада.

Після обстеження в столиці планують якнайшвидше розпочати процес відновлення житла.

Про це сьогодні вранці повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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– Під’їзд одного з будинків – п’ятиповерхівки – має значні ушкодження, – говорить мер столиці.

Людей звідти евакуювали та відселили.

Частина з них виявила бажання пожити певний час у родичів чи знайомих.

Нагадаємо, що вибухи в Києві стались удень 15 листопада. Одразу після цього Віталій Кличко повідомив про влучання в два житлових будинки в Печерському районі.

Тоді ж стало відомо, що від ракетного обстрілу загинула людина.

Уранці 16 листопада мер столиці уточнив, що це була літня жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 266-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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