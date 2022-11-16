Людей відселили: у Києві вивчають масштаби руйнувань двох будинків
У Києві комісія з’ясовує ступінь пошкодження двох житлових будинків після масованої атаки РФ на столицю 15 листопада.
Після обстеження в столиці планують якнайшвидше розпочати процес відновлення житла.
Про це сьогодні вранці повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
– Під’їзд одного з будинків – п’ятиповерхівки – має значні ушкодження, – говорить мер столиці.
Людей звідти евакуювали та відселили.
Частина з них виявила бажання пожити певний час у родичів чи знайомих.
Нагадаємо, що вибухи в Києві стались удень 15 листопада. Одразу після цього Віталій Кличко повідомив про влучання в два житлових будинки в Печерському районі.
Тоді ж стало відомо, що від ракетного обстрілу загинула людина.
Уранці 16 листопада мер столиці уточнив, що це була літня жінка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 266-ту добу.
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