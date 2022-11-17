Листопад, 17 в 11:46

Росія виснажує свої запаси крилатих ракет для завдання масованих ракетних ударів по Україні.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії. За інформацією відомства, під час останнього масованого удару 15 листопада Росія випустила по Україні значну кількість своїх ракет.

Ціллю переважно були об’єкти електромережі по всій території країни. На думку розвідників, схоже, що це була наймасштабніша атака за увесь час повномасштабної війни.

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– Продовження ударів у таких масштабах сильно виснажує російські резерви конвенційних крилатих ракет. Руйнування української інфраструктури стало ключовим елементом стратегічного підходу РФ до кампанії, – говорять розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 November 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/2OxkATVv01 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/ia3CMnGxxE — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 17, 2022

У британській розвідці також додали, що під час масованого удару ракети росіяни запускали з установок наземного і морського базування та з літаків.

Значну частину ворожих цілей успішно збила українська протиповітряна оборона. Проте удари все одно створили значні проблеми для енергомережі, а подекуди й для тепло- та водопостачання.

Нагадаємо, вдень 15 листопада російські окупанти випустили по території України близько 100 ракет.

Загарбники перевершили масовану атаку 10 жовтня, коли було випущено 84 ракети.