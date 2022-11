Росія виснажує свої запаси крилатих ракет для завдання масованих ракетних ударів по Україні.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії. За інформацією відомства, під час останнього масованого удару 15 листопада Росія випустила по Україні значну кількість своїх ракет.

Ціллю переважно були об’єкти електромережі по всій території країни. На думку розвідників, схоже, що це була наймасштабніша атака за увесь час повномасштабної війни.

