Листопад, 22 в 22:41

Колишньому міністру освіти і науки України Дмитру Табачнику повідомили про підозру у державній зраді.

За даними слідства, він допомагав колаборантам на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомили на сайті Офісу генпрокурора.

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У тексті підозри зазначається, що 1 травня Табачник сконтактував колаборантів окупованих територій Володимира Сальдо і Євгена Балицького із заступником міністра охорони здоров’я РФ Андрієм Плутиницьким для організації процесів у сфері охорони у захоплених населених пунктах. При цьому він діяв як представник вищих органів влади РФ.

18 червня Табачник листувався з Сальдо для організації зустрічі з “міністром надзвичайних ситуацій” в окупованому Криму для розв’язання питання про створення “служби з надзвичайних ситуацій”, підписання “договору” про співпрацю з “Управлінням внутрішніх справ у Херсонській області” та створення служби “112”.

Наприкінці липня Табачник дізнався у Сальдо та Балицького про кількість об’єктів інфраструктури, закладів освіти, медичних установ і виборчих дільниць.

– На підставі цієї інформації Табачник подав на ім’я заступника голови уряду РФ доповідну записку про необхідність озброєної охорони для цих об’єктів, – йдеться у підозрі.

Крім цього, Табачник доповідав працівнику ФСБ Росії про некомпетентність Балицького у створенні мережі аптек на окупованій територій.

СБУ повідомила ексміністру освіти про підозру у держзраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Йому загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.