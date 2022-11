Розвідка Великої Британії підтвердила факт запуску по території України російської ракети з імітатором ядерної боєголовки. Такі удари РФ може завдавати для відволікання української системи ППО.

Відповідні дані сьогодні оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці зазначають, що Росія, схоже, використовує проти України старі крилаті ракети, призначені для завдання ядерних ударів. Окупанти попередньо знімають із них ядерні заряди і запускають без боєголовки.

Так, на опублікованих у відкритих джерелах фото можна помітити уламки збитої крилатої ракети повітряного базування AS-15 KENT. У класифікації НАТО так називають російські ракети Х-55. Вони були створені ще в 1980-х роках виключно як засіб доставки ядерних боєзарядів.

Російські війська під час запуска Х-55 по Україні, ймовірно, замінили боєголовку баластом.

У розвідці наголошують, що якими б не були наміри Росії, ця імпровізація з ракетою Х-55 демонструє “рівень виснаження російських запасів ракет великої дальності”.

