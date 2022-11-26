Листопад, 26 в 10:27

Розвідка Великої Британії підтвердила факт запуску по території України російської ракети з імітатором ядерної боєголовки. Такі удари РФ може завдавати для відволікання української системи ППО.

Відповідні дані сьогодні оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці зазначають, що Росія, схоже, використовує проти України старі крилаті ракети, призначені для завдання ядерних ударів. Окупанти попередньо знімають із них ядерні заряди і запускають без боєголовки.

Зараз дивляться

Так, на опублікованих у відкритих джерелах фото можна помітити уламки збитої крилатої ракети повітряного базування AS-15 KENT. У класифікації НАТО так називають російські ракети Х-55. Вони були створені ще в 1980-х роках виключно як засіб доставки ядерних боєзарядів.

Російські війська під час запуска Х-55 по Україні, ймовірно, замінили боєголовку баластом.

– Хоча подібна інертна зброя може завдати певних збитків за рахунок кінетичної енергії, яку має ракета, та невикористаного палива, вона навряд чи зможе надійно вразити заплановану мету. Росія майже напевно сподівається, що такі ракети служитимуть хибними цілями та відволікатимуть українську систему ППО, – сказано в повідомленні.

У розвідці наголошують, що якими б не були наміри Росії, ця імпровізація з ракетою Х-55 демонструє “рівень виснаження російських запасів ракет великої дальності”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 November 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/htZ2ZsfvmF ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/RZ6by8tN5p — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 26, 2022

Нещодавно видання Defense Express вз посиланням на власні джерела повідомило, що в одній із ракет, якими РФ 17 листопада атакувала Київ, не було бойової частини. Замість неї окупанти “прикрутили” імітатор ядерної боєголовки. Йшлося саме про ракету Х-55.