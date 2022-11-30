Листопад, 30 в 11:12

Українські війська збивають близько 80% російських повітряних цілей.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за дев’ять місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну радіотехнічні війська Повітряних сил виявили понад 240 повітряних цілей окупантів. Про це він заявив, вітаючи військовослужбовців радіотехнічних військ із професійним святом.

Залужний зауважив, що українські захисники знищують більшість ворожих цілей.

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– Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності наших воїнів. Пишаюся, дякую за службу і вітаю із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України! Вічна пам’ять тим, хто наблизив нас до Перемоги, але, на жаль, не розділить її з нами, — написав генерал.

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок цього аварійно були зупинені всі чотири українські атомні електростанції.

Виник дефіцит в енергомережі, по всій Україні почали застосовуватися екстрені та аварійні відключення електроенергії.

Через зупинення Південноукраїнської АЕС в Умані Черкаської області виникла критична ситуація з електропостачання. У місті не діють жодні графіки.

Екстрені відключення електроенергії продовжується й у Києві, а також області. Наразі графіки відключень там теж не діють.

Україна ж наполягає на тому, щоб західні партнери активніше допомагали зі зброєю і надали, зокрема, більше засобів ППО. Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав країни НАТО наростити виробництво зброї, щоб не залежати від третіх країн, в яких є запаси, але вони не хочуть ними ділитися.