Грудень, 04 в 1:10

Російські війська навмисно жорстоко цілять у мирних українців та цивільну інфраструктуру України.

Про це міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив на форумі національної оборони імені Рейгана.

– З навмисною жорстокістю Росія ставить цивільних осіб і цивільні цілі під приціл своїх гармат. Російські війська вбили тисячі українських громадян. Російські атаки призводять до загибелі дітей, руйнувань шкіл і лікарень, – наголосив Остін.

Він додав, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Водночас Пентагон також занепокоєний ескалацією конфлікту в російсько-українській війні та напруги між США та Росією, зауважив Остін.

– Ми не дозволимо втягнути себе у війну Путіна, – сказав він.

Міністр оборони США заявив, що сусідні до Росії держави дивляться на російську імперську агресію з постійною тривогою, а агресія РФ дала можливість усьому світу побачити тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити.

Нагадаємо, 1 грудня президент США Джо Байден під час спільної пресконференції з французьким колегою Еммануелем Макроном зазначив, що не планував найближчим часом говорити з Путіним, але готовий це зробити, якщо лідер Кремля продемонструє зацікавленість у припиненні війни.

Втім, вже 3 грудня представник Ради національної безпеки при президенті США Джон Кірбі заявив, що президент Росії Володимир Путін жодним чином не виявив свою готовність до переговорів та припинення війни.

Джерело: Department of Defense