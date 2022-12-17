Перебої з електропостачанням та обговорення передачі ЗРК Patriot Україні: що відбувається на 297-й день війни (онлайн)

Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл українських об’єктів інфраструктури. Повітряним силам ЗСУ вдалось збити 60 з понад 70 ракет. Втім, ворог зміг влучити у енергооб’єкти у п’ятьох областях;

Через обстріли компанія Укренерго запровадила режим надзвичайної ситуації, але вже під вечір ухвалила рішення про скасування цього режиму;

У Києві через обстріли до кінця дня припинив роботу метрополітен;

Греція готова надати Україні С-300 в обмін на Patriot від США;

The Insider із посилання на екскомандира підрозділу ПВК Вагнера повідомляє, що вагнерівці стратили щонайменше 10 відмовників.