Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Перебої з електропостачанням та обговорення передачі ЗРК Patriot Україні: що відбувається на 297-й день війни (онлайн)

Перебої з електропостачанням та обговорення передачі ЗРК Patriot Україні: що відбувається на 297-й день війни (онлайн)

Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл українських об’єктів інфраструктури. Повітряним силам ЗСУ вдалось збити 60 з понад 70 ракет. Втім, ворог зміг влучити у енергооб’єкти у п’ятьох областях;

Через обстріли компанія Укренерго запровадила режим надзвичайної ситуації, але вже під вечір ухвалила рішення про скасування цього режиму;

У Києві через обстріли до кінця дня припинив роботу метрополітен;

Греція готова надати Україні С-300 в обмін на Patriot від США;

The Insider із посилання на екскомандира підрозділу ПВК Вагнера повідомляє, що вагнерівці стратили щонайменше 10 відмовників.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:15 - 17 грудня

Сполучені Штати Америки поки що не бачать ознак підготовки нового наступу російських окупаційних військ на Київ, однак уважно відстежують розвиток ситуації.

Про це повідомив сьогодні під час спілкування з журналістами координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США в Білому домі Джон Кірбі.

Він зазначив, що Кремль не відмовився від початкових максималістських цілей щодо України.

– Ми не побачили нічого, щоб свідчило про те, що Путін відійшов від своїх максималістських цілей щодо України… Ми не бачимо жодних ознак того, що відбудеться неминучий наступ на Київ, але ми уважно стежимо за цим, – наголосив Кірбі.

Він додав, що ніщо не вказує на серйозні наміри російського диктатора Володимира Путіна завершити війну проти України за допомогою дипломатії або переговорного процесу.

– Насправді все, що він робить, свідчить про протилежне. Він продовжує купувати безпілотники в Ірану, тепер прагне поглибити відносини з Іраном у сфері оборони, продовжує шукати джерела боєприпасів в інших куточках світу, – розповів Кірбі.

Джерело: Defense One

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка