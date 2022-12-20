Грудень, 20 в 19:10

Сполучені Штати мають намір надіслати Україні електронне обладнання, яке дозволяє перетворити некеровані авіаційні боєприпаси на “розумні бомби”, що забезпечує високий ступінь точності наведення на ціль.

Про це повідомляє CNN із посиланням на слова кількох американських чиновників.

Очікується, що рішення про відправку комплектів в Україну буде додано до наступного пакета допомоги Україні у сфері безпеки вже на цьому тижні, повідомили джерела телеканалу.

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Хвостові комплекти наведення поєднують в собі системи навігації і глобального позиціонування, і можуть бути з’єднані з бомбами різної ваги і розмірів для створення того, що Пентагон називає об’єднаним боєприпасом прямого удару (JDAM). Американські військові використовували цю технологію на 200 кілограмових бомбах і великих 800 кілограмових бомбах для завдання ударів з високим ступенем точності.

Офіційні джерела CNN не повідомили, скільки таких комплектів або який конкретний тип JDAM буде надано.

Телеканал зазначає, що високоточні бомби можуть допомогти Україні атакувати стаціонарні російські оборонні лінії або інші великі цілі. Але вони зазвичай скидаються з літаків-бомбардувальників або винищувачів.

– Повітряним силам ЗСУ потрібно буде знайти спосіб націлювати і запускати JDAM зі своїх старих літаків радянських часів, так само як вони це робили з протирадіаційними ракетами HARM американського виробництва на початку цього року, – пише CNN.

За даними ВПС США, ці комплекти забезпечують некерованим бомбам дальність польоту приблизно 24 км, що означає, що вони не дозволять Україні завдати удару вглиб російської території.

Нагадаємо, раніше про передачу зазначених комплексів повідомила газета Washington Post. Видання повідомляло, що постачання JDAM стане ще одним важливим кроком Вашингтона, щоб допомогти Україні відбити російську агресію, надавши новий спосіб націлювання на російські підрозділи й штаби.