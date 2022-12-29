Грудень, 29 в 10:57

Сьогодні, 29 грудня, під час масованої атаки Росія могла запустити по Україні 90-100 ракет.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, для завдання удару по Україні окупанти підняли тактичну авіацію – 13 літаків, та залучили два кораблі.

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Загальний залп може становити близько 100 ракет – росіяни готові стільки витратити.

– Росіяни задіяли близько 13 літаків, два кораблі, є тактична авіація. Є літаки, які можуть запускати ракети Х-22. Активність висока. Якщо залучені 13 літаків та два кораблі, то може бути близько 100 ракет… Я думаю, що може бути близько 90 ракет, – повідомив Юрій Ігнат.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що окупанти випустили по Україні понад 120 ракет.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що над областю наші підрозділи протиповітряної оборони збили 21 ракету.

Над Києвом сьогодні зафіксували 16 ракет – усі знищено, повідомив начальник КМВА, Сергій Попко.

Джерело: ТСН

Фото: ОК Північ