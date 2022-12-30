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Факти / Україна

Шмигаль озвучив витрати на оборону за час повномасштабної війни

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Шмигаль озвучив витрати на оборону за час повномасштабної війни
Фото: Урядовий портал

За час повномасштабної війни Уряд виділив на сектор безпеки й оборони більш ніж 1,2 трлн грн.

Про це повідомив у Telegram прем‘єр-міністра України Денис Шмигаль.

– Наступного року, як і цьогоріч, розбудова сильної армії буде головним завданням Уряду. Ми суттєво підвищили виплати всім військовим. Більше 250 млрд гривень було виділено на закупівлю та модернізацію зброї та техніки, яка ефективно нищить окупантів, – повідомив він.

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Шмигаль зазначив, що укладено низку довгострокових контрактів для виробництва зброї для України, які будуть профінансовані урядами США, Німеччини, Данії, Великої Британії, Нідерландів, Норвегії та інших країн-партнерів нашої держави упродовж наступних 2-3 років.

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– Українська армія, без перебільшень, тепер одна з найсильніших у Європі та світі. І наша армія принесе нам перемогу, – додав він.

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