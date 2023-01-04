У Херсонській області українські військові повісили державний синьо-жовтий прапор над островом Великий Потьомкінський. Радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що там відбувається зараз.

– Херсонщина. Там є такий острів Великий Потьомкінський. Ми говорили, що російські війська туди перекинули, десь два батальйони. Вчора там українські військові поставили прапор.

Питання: що зробили з двома російськими батальйонами? Немає двох російських батальйонів. Так, це залишилося в тіні того, що відбувається. Про це спочатку ніхто не говорив, але вони були, а тепер – ні.