Тікала через успіхи ЗСУ. На кордоні з Польщею затримали прихильницю “русского міра” з Нікополя

Січень, 10 в 14:48

На пропускному пункті Краківець затримали 43-річну уродженку Нікополя, яка намагалася втекти до Польщі. З’ясувалося, що з початком повномасштабної війни жінка підтримувала агресію Росії проти України.

Проте, не дочекавшись приходу окупаційної влади та усвідомлюючи успіхи ЗСУ на фронті, вирішила виїхати до Польщі.

– Під час перевірки її сторінок у соцмережах оперативні співробітники виявили низку дописів, що свідчать про її проросійські погляди та підтримку збройної агресії Росії. Зокрема, жінка активно поширювала заклики на підтримку керівництва РФ та військових, які “асвабаждают мірноє насілєніє от нацистов”, – йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що правоохоронці зібрали достатньо доказів та повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні злочину за ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.