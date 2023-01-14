Запеклі бої за Соледар і обстріли Херсона: що відбувається на 325 добу війни (онлайн)

Бої за Соледар на Донеччині тривають. На Бахмутському напрямку ворог обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак офіційно підтвердив, що Україна почала отримувати важку військову техніку від партнерів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навесні варто готуватися до нового наступу російських загарбників із районів, які вони окупували на півдні та сході України.

Україна хоче зібрати танкову бригаду із Leopard. Вже п’ять країн готові передати їх ЗСУ, але поки що чекають на остаточне розв’язання питань з Німеччиною.

Верховна Рада позбавила депутатських мандатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Ріната Кузьміна.