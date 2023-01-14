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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Запеклі бої за Соледар і обстріли Херсона: що відбувається на 325 добу війни (онлайн)

Запеклі бої за Соледар і обстріли Херсона: що відбувається на 325 добу війни (онлайн)

Бої за Соледар на Донеччині тривають. На Бахмутському напрямку ворог обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне.

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00:08 - 14 січня

Німеччина ретельно зважуватиме кожен крок, вирішуючи, чи відправляти в Україну бойові танки.

Як пише Sky News, про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц. Він збирається консультуватися зі своїми союзниками щодо подальших поставок зброї в Україну, оскільки зіштовхнувся з тиском щодо схвалення бойових танків німецького виробництва для Києва.

– Критики, навіть з правлячої коаліції Бундестагу, давно скаржилися на нерішучість Шольца зробити наступний крок, коли справа доходить до поставок зброї. Шольц обережно ставиться до тиску, наполягаючи на тому, що Німеччина не піде на такі поставки поодинці, і вказуючи на необхідність гарантувати, що НАТО не стане учасником війни з Росією, – йдеться у виданні.

танк FV4034 Challenger 2

Фото: Getty Images

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