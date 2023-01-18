Січень, 18 в 13:31

Нового міністра внутрішніх справ оберуть після узгодження відповідної кандидатури комітетом Верховної Ради з правоохоронної діяльності та голосування нардепів.

Тимчасово виконувати обов’язки глави МВС буде один із заступників Дениса Монастирського, який загинув внаслідок авіакатастрофи у Броварах.

Його призначать сьогодні на позачерговому засіданні уряду, повідомила прессекретарка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Тамара Гусейнова.

Зараз дивляться

У Монастирського залишилось п’ятеро заступників. Серед них — Богдан Драп’ятий, Мері Акопян, Сергій Гончаров, Катерина Павліченко та Ігор Бондаренко.

За словами заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, МВС України працює у штатному режимі й продовжує забезпечувати безпеку у містах і на оборонних рубежах нашої країни.

Нагадаємо, що вранці 18 січня в Броварах Київської області на територію дитячого садка впав вертоліт. Внаслідок катастрофи загинуло 16 осіб, зокрема троє дітей.

На борту гвинтокрила перебувало керівництво МВС – міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Усі вони загинули.