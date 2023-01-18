Хто очолить МВС після загибелі Монастирського внаслідок авіакатастрофи у Броварах
Нового міністра внутрішніх справ оберуть після узгодження відповідної кандидатури комітетом Верховної Ради з правоохоронної діяльності та голосування нардепів.
Тимчасово виконувати обов’язки глави МВС буде один із заступників Дениса Монастирського, який загинув внаслідок авіакатастрофи у Броварах.
Його призначать сьогодні на позачерговому засіданні уряду, повідомила прессекретарка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Тамара Гусейнова.
У Монастирського залишилось п’ятеро заступників. Серед них — Богдан Драп’ятий, Мері Акопян, Сергій Гончаров, Катерина Павліченко та Ігор Бондаренко.
За словами заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, МВС України працює у штатному режимі й продовжує забезпечувати безпеку у містах і на оборонних рубежах нашої країни.
Нагадаємо, що вранці 18 січня в Броварах Київської області на територію дитячого садка впав вертоліт. Внаслідок катастрофи загинуло 16 осіб, зокрема троє дітей.
На борту гвинтокрила перебувало керівництво МВС – міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Усі вони загинули.