Січень, 19 в 10:30

18 січня німецькі ЗМІ писали, що Олаф Шольц повідомив президента США Джо Байдена, що схвалить передання Україні німецьких танків Leopard, якщо США поставлять Україні танки Abrams.

Які характеристики та особливості має Abrams – читайте далі в матеріалі.

Характеристики Abrams

Як і Leopard 2, американський Abrams танк є легендарним та певним символом армії США.

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Це захищений та рухливий танк з потужним озброєнням. Зокрема, саме на ньому вперше була використана композитна багатошарова броня типу Chobham.

Висока захищеність машини спричинила й зростання ваги, яка становить 66,8 т.

Інші характеристики Abrams:

Екіпаж: 4 людини;

Двигун: 1500 к. с;

Калібр гармати: 120 мм;

Максимальна швидкість: 68 км/год.

Вартість од: $6,21 млн.

Особливості Abrams

Ці танки постійно оновлюються, здебільшого шляхом ще більшого посилення бронювання та додавання нових цифрових систем. Abrams пройшов війну у Перській затоці, Іраку та Афганістані.

За досвідом другої війни в Іраку на танк вже почали встановлювати спеціальні комплекти для боїв у місті, додали кулеметний бойовий модуль з дистанційним керуванням, додатково захистили деякі вузли та агрегати від вогню із засідок.

А найсучаснішою серійною версією є M1A2 SEPv3, яка отримала можливість використовувати снаряди повітряного підриву, комплект броні нового покоління NGAP, оновлення обладнання зв’язку та програмного забезпечення, включно з інтеграцією в автоматизовану систему управління військами. Також було полегшено технічне обслуговування. На цю ж машину встановлюється комплекс активного захисту Trophy, призначений для знищення ворожих снарядів на підльоті.

Тобто за рівнем своєї технічної оснащеності Abrams зараз випереджає будь-який танк армії РФ на покоління. Крім того, General Dynamics, яка зараз оновлює та виробляє танк, анонсувала у листопаді прем’єру нової версії машини.