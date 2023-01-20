Російська авіація у Білорусі может збільшити активність вночі – Беларускі Гаюн
Російська авіація активізувалася у Білорусі через спільні навчання, ймовірно, літаки РФ частіше підніматимуться у небо вночі.
Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.
– Найближчими днями варто очікувати на збереження авіаційної активності на такому ж високому рівні (або вище). Не виключаємо, що польоти можуть розпочатися й у нічний час, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це вже початок другого етапу спільних з Росією авіаційних навчань у Білорусі. Загалом останніми днями на території країни побільшало російських літаків та вертольотів. Вони зосереджуються на аеродромах Барановичі, Мачулищі, Ліда та Лунінець.
Крім військової авіації, до Білорусі вчора прилетіли два військово-транспортні літаки з РФ. Наразі невідомо, що містилося у них на борту. Два російських Ан-12 сіли на аеродромі Барановичі.
Фото: Міноборони РФ