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Факти / Україна

Вивозили вантажівками: у Скадовську окупанти пограбували лікарню

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
лікарня, смерть
Фото: Depositphotos

Російські військові вивезли все обладнання з Центральної лікарні міста Скадовськ Херсонської області.

– Окупанти продовжують демонструвати справжню ціль свого вторгнення – знищення всього українського, мародерство та геноцид. Чергова лікарня на тимчасово окупованих територіях лишилась без усього обладнання. Цього разу – це Центральна лікарня міста Скадовськ, Херсонської області. Обладнання лікарні вивезено чотирма військовими вантажівками росіян, – йдеться у повідомленні Центру національного супротиву.

Зазначається, що на фоні переходу цивільних лікарень на захоплених територіях у військові шпиталі, гуманітарна криза серед цивільного населення продовжить загострюватися.

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– Росіяни роблять все, аби максимально спонукати мешканців ТОТ погоджуватися на “евакуацію” на територію РФ. А фактично депортацію в регіони РФ, які за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу, – додають у ЦНС.

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