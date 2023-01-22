Вивозили вантажівками: у Скадовську окупанти пограбували лікарню

Січень, 22 в 17:32

Російські військові вивезли все обладнання з Центральної лікарні міста Скадовськ Херсонської області.

– Окупанти продовжують демонструвати справжню ціль свого вторгнення – знищення всього українського, мародерство та геноцид. Чергова лікарня на тимчасово окупованих територіях лишилась без усього обладнання. Цього разу – це Центральна лікарня міста Скадовськ, Херсонської області. Обладнання лікарні вивезено чотирма військовими вантажівками росіян, – йдеться у повідомленні Центру національного супротиву.

Зазначається, що на фоні переходу цивільних лікарень на захоплених територіях у військові шпиталі, гуманітарна криза серед цивільного населення продовжить загострюватися.

– Росіяни роблять все, аби максимально спонукати мешканців ТОТ погоджуватися на “евакуацію” на територію РФ. А фактично депортацію в регіони РФ, які за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу, – додають у ЦНС.