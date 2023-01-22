Створить нову реальність: наступний Рамштайн буде авіаційним – Сибіга
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) буде авіаційним. Зустріч міністрів країн запланована на лютий 2023 року.
В ефірі українського телемарафону Єдині новини заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга зазначив, що остання зустріч створила нову реальність – засідання можна назвати бронетанковим.
– Цей Рамштайн створить нову реальність. Я переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати бронетанковим. І президент озвучив, що наступний Рамштайн буде авіаційний, – зазначає він.
Попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 20 січня. Західні союзники не змогли одностайно ухвалити рішення про постачання бойових танків Leopard 2 Україні.
Проте міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що, крім озвученої військової допомоги Україні, деякі пакети узгодилися за закритими дверима.