Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Створить нову реальність: наступний Рамштайн буде авіаційним – Сибіга

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Створить нову реальність: наступний Рамштайн буде авіаційним – Сибіга
Фото: Генштаб ЗСУ

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) буде авіаційним. Зустріч міністрів країн запланована на лютий 2023 року.

В ефірі українського телемарафону Єдині новини заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга зазначив, що остання зустріч створила нову реальність – засідання можна назвати бронетанковим.

– Цей Рамштайн створить нову реальність. Я переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати бронетанковим. І президент озвучив, що наступний Рамштайн буде авіаційний, – зазначає він.

Попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 20 січня. Західні союзники не змогли одностайно ухвалити рішення про постачання бойових танків Leopard 2 Україні.

Зараз дивляться

Проте міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що, крім озвученої військової допомоги Україні, деякі пакети узгодилися за закритими дверима.

Читайте
Україна отримала від Британії вертоліт Sea King – Резніков

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка