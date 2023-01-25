Січень, 25 в 17:44

Сполучені Штати планують мають поставити до України 31 танка M1 Abrams.

Про це у Twitter повідомила журналістка агентства Bloomberg Дженніфер Якобс із посиланням на джерела у Білому домі.

– Адміністрація президента США Джо Байдена відправить Україні 31 танк M1 Abrams у рамках угоди на $400 млн, – написала вона із посиланням на джерела.

Напередодні видання Anadolu повідомляло, що президент Джо Байден цього тижня має оголосити про постачання в Україну до 50 танків M1 Abrams.

Зараз дивляться

Зазначимо, що Міноборони США раніше заявляло, що передача Україні Abrams не має сенсу, оскільки таку техніку важко обслуговувати.

Перед цим видання The Wall Street Journal писало, що Білий дім схиляється до того, щоб відправити “значну кількість” танків M1 Abrams в Україну через кволу позицію Німеччини щодо передання танків Leopard 2. За даними газети, рішення адміністрації президента має з’явитись вже цього тижня.

За даними WSJ, позиція США зазнала змін після того, як президент США та канцлер Німеччини мали телефонну розмову 17 січня, під час якої Джо Байден погодився розглянути питання про надання танків Abrams всупереч позиції Пентагону.