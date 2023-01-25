Січень, 25 в 1:33

Президент США Джо Байден цього тижня оголосить про постачання в Україну танків M1 Abrams.

Про це повідомив кореспонденту агентства Anadolu представник адміністрації США.

За його словами, може йтися про батальйон танків Abrams, що відповідає від 30-50 бойових машин.

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Танковий батальйон армії США складається з 44 танків.

Перед цим The Wall Street Journal писав, що Білий дім схиляється до того, щоб відправити “значну кількість” танків M1 Abrams в Україну через кволу позицію Німеччини передачі танків Leopard 2. За даними газети, рішення адміністрації президента має з’явитись вже цього тижня.

За даними WSJ, позиція США зазнала змін після того, як президент США та канцлер Німеччини мали телефонну розмову 17 січня, під час якої Джо Байден погодився розглянути питання про надання танків Abrams всупереч позиції Пентагону.

Примітно, що напередодні очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок казала, що Берлін не буде забороняти іншим країнам передавати українським військовим німецькі танки Leopard.

Водночас новопризначений очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з генсеком НАТО заявив, що рішення щодо передачі танків Leopard Україні все ще не ухвалено.

І вже 24 січня стало відомо, що канцлер ФРН Олаф Шольц ухвалив рішення щодо постачання танків Leopard Україні. У середу, 25 січня, має відбутись засідання Бундестагу, на якому розглянуть це питання.