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Факти / Україна

Генпрокурор Костін звільнив керівників п’яти обласних прокуратур

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Генпрокурор Костін звільнив керівників п’яти обласних прокуратур
Фото: УНІАН

Генеральний прокурор Андрій Костін звільнив керівників п’яти обласних прокуратур.

У середу, 25 січня, він підписав накази про звільнення з адміністративних посад очільників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.

Нагадаємо, що вчора заяву про звільнення написав заступник генпрокурора Олексій Симоненко.

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За даними ЗМІ, це сталося після публічного розголосу інформації про відпочинок Симоненка в Іспанії.

Нещодавно ексзаступник генпрокурора їздив на 10 днів святкувати Новий рік з родиною до Марбельї (муніципалітет в Іспанії). Ця інформація викликала обурення в українському суспільстві, особливо під час воєнного стану в Україні.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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