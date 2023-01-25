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Факти / Україна

Модифікована версія Leopard: Швеція може передати Україні танки Stridsvagn 122

Валентина Чорна, редакторка стрічки
танк Stridsvagn 122
Фото: Getty Images

Швеція розглядає можливість відправки своїх танків Stridsvagn 122 в Україну.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі місцевому виданню Svenska Dagbladet.

– Передання Україні Stridsvagn 122 – шведської версії німецького Leopard 2 – може бути актуальним у майбутньому. Тобто, наразі не здійснюється підготовка до постачання цих танків зі Швеції, але не виключено, що це може статися пізніше, – сказав він.

Що відомо про танки Stridsvagn 122

Stridsvagn 122 – це основний бойовий танк Швеції і ліцензійний варіант німецького Leopard 2. На озброєнні у шведської армії є близько 120 одиниць такої техніки.

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На Strv 122 встановлюється 120-мм гладкоствольна зброя Rheinmetall L44. Вона може вести вогонь бронебійними підкаліберними снарядами та універсальним кумулятивним.

Також танк має посилене бронювання башти і оснащений системою керування вогнем від Leopard 2A5, а на додачу має лобову броню корпусу Leopard 2A6EX.

На танку встановлена французька система пуску димових гранат GALAX, що дає змогу відстрілу фугасних та спеціальних боєприпасів.

Характеристики:

  • вага – 62 т;
  • довжина корпусу – 7700 мм;
  • довжина з гарматою вперед – 9670мм;
  • ширина – 3700 мм;
  • висота – 2790 мм;
  • екіпаж – 4 людини;
  • тип броні – протиснарядна комбінована;
  • потужність двигуна – 1500 к.с.;
  • швидкість по шосе – 72 км/год;
  • запас ходу шосе – 550 км;
  • питома потужність – 24,2 к.с./т.

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