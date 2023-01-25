Січень, 25 в 13:01

Швеція розглядає можливість відправки своїх танків Stridsvagn 122 в Україну.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі місцевому виданню Svenska Dagbladet.

– Передання Україні Stridsvagn 122 – шведської версії німецького Leopard 2 – може бути актуальним у майбутньому. Тобто, наразі не здійснюється підготовка до постачання цих танків зі Швеції, але не виключено, що це може статися пізніше, – сказав він.

Що відомо про танки Stridsvagn 122

Stridsvagn 122 – це основний бойовий танк Швеції і ліцензійний варіант німецького Leopard 2. На озброєнні у шведської армії є близько 120 одиниць такої техніки.

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На Strv 122 встановлюється 120-мм гладкоствольна зброя Rheinmetall L44. Вона може вести вогонь бронебійними підкаліберними снарядами та універсальним кумулятивним.

Також танк має посилене бронювання башти і оснащений системою керування вогнем від Leopard 2A5, а на додачу має лобову броню корпусу Leopard 2A6EX.

На танку встановлена французька система пуску димових гранат GALAX, що дає змогу відстрілу фугасних та спеціальних боєприпасів.

Характеристики: