Модифікована версія Leopard: Швеція може передати Україні танки Stridsvagn 122
Швеція розглядає можливість відправки своїх танків Stridsvagn 122 в Україну.
Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі місцевому виданню Svenska Dagbladet.
– Передання Україні Stridsvagn 122 – шведської версії німецького Leopard 2 – може бути актуальним у майбутньому. Тобто, наразі не здійснюється підготовка до постачання цих танків зі Швеції, але не виключено, що це може статися пізніше, – сказав він.
Що відомо про танки Stridsvagn 122
Stridsvagn 122 – це основний бойовий танк Швеції і ліцензійний варіант німецького Leopard 2. На озброєнні у шведської армії є близько 120 одиниць такої техніки.
На Strv 122 встановлюється 120-мм гладкоствольна зброя Rheinmetall L44. Вона може вести вогонь бронебійними підкаліберними снарядами та універсальним кумулятивним.
Також танк має посилене бронювання башти і оснащений системою керування вогнем від Leopard 2A5, а на додачу має лобову броню корпусу Leopard 2A6EX.
На танку встановлена французька система пуску димових гранат GALAX, що дає змогу відстрілу фугасних та спеціальних боєприпасів.
Характеристики:
- вага – 62 т;
- довжина корпусу – 7700 мм;
- довжина з гарматою вперед – 9670мм;
- ширина – 3700 мм;
- висота – 2790 мм;
- екіпаж – 4 людини;
- тип броні – протиснарядна комбінована;
- потужність двигуна – 1500 к.с.;
- швидкість по шосе – 72 км/год;
- запас ходу шосе – 550 км;
- питома потужність – 24,2 к.с./т.