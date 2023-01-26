Січень, 26 в 21:01

США не встигнуть передати танки Abrams до весняного наступу Збройних сил України.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторії Нуланд під час виступу в Сенаті Конгресу США.

– Abrams, як ви знаєте, дуже складні танки. Вони вимагають серйозної підготовки. Навіть якщо ми затвердили їх (танків, – Ред.) передання вчора, знадобиться певний час, щоб доставити їх на поле бою. Це не те, що з’явиться до весняного наступу, – заявила вона.

У коментар до цієї заяви Нуланд сенатор-республіканець Джим Ріш уточнив, чому танки не передали раніше, хоча сенатори просили про це ще більш як пів року тому: “Якби ви почали шість місяців тому, то вони вже б були (в Україні, – Ред.) до весняного наступу. І все таки, що сталося з цим (питанням, – Ред.), кого за це звинувачувати?”.

Зараз дивляться

– На кожному етапі ми дивилися, що потрібно українцям, що вони просили. Восени був період, коли вони захоплювали на полі бою велику кількість російських танків, які змогли успішно використати під час наступів у районі Херсона і Харкова, але тепер їм потрібно більше. Ми відгукнулися, – пояснила Вікторія Нуланд.

Нагадаємо, 25 січня президент США Джо Байден оголосив про передання Україні 31 танка Abrams.

Перед цим Німеччина підтвердила, що передасть Україні свої танки Leopard 2, а також дозволила реекспорт цих танків третім країнам.