Починаючи з 24 лютого 2022 року, ворог щодня запускає по території України ракети різних типів.

Найчастіше окупанти застосовують Калібри, Іскандери чи ракети Х-22. Але є й інші, не менш смертоносні види зброї. Зокрема, гіперзвуковий ракетний комплекс Кинджал.

Що відомо про авіаційний ракетний комплекс Кинджал та його характеристики – дивіться в нашому матеріалі.

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Що таке ракетний комплекс Кинджал

Ракетний комплекс Кинджал (або 9-а-7660 Кинджал, а в інших джерелах Х-47м2 Кинджал) – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, гіперзвукові ракети якого здатні вражати як стаціонарні об’єкти, так і надводні цілі: авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати.

За деякими даними, Кинджал є авіаційним варіантом ракетного комплексу Іскандер.

Історія питання

Перші успішні випробування ракетного комплексу Кинджал були проведені Росією 1 грудня 2017 року. У лютому-березні 2018 року почалися його експлуатаційні військові випробування.

Вперше широкій публіці про появу комплексу Кинджал повідомив президент Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам в березні 2018 року.

Одночасно були продемонстровані відеоматеріали випробування комплексу.

На них видно, що функції бойової платформи (літака-носія) виконує надзвуковий винищувач-перехоплювач дальнього радіусу дії Міг-31.

Було заявлено, що ракета, після скидання в заданій точці, далі летіла з гіперзвуковою швидкістю, перевищуючи швидкість звуку в 10 разів і маневруючи на всій траєкторії польоту.

Таке поєднання характеристик дозволяє ракеті комплексу гарантовано долати всі існуючі системи протиповітряної та протиракетної оборони. Для досягнення заявленої швидкості ракета повинна бути розігнана носієм, і МіГ-31 найбільш пристосований для цього.

За словами військових експертів, нова ракета є не крилатою, а аеробалістичною. Тобто траєкторія її польоту підтримується завдяки високій швидкості.

Винищувач Міг-31, спеціально модернізований для запуску цієї ракети, фактично служить її першим щаблем, виробляючи пуск поза щільних шарів атмосфери на висотах від 12 до 15 тис. метрів.

Політ ракети також відбувається на кордоні стратосфери з метою уникнути значного опору повітря.

Застосування в Україні

19 березня 2022 року міністерство оборони РФ повідомило про застосування в Україні гіперзвукового ракетного комплексу Кинджал. Удар нібито було завдано по селищу Делятин Івано-Франківської області. В результаті удару був знищений великий підземний склад ракет і авіаційних боєприпасів.

9 травня 2022 року, з літаків стратегічної авіації Ту-22М3 по цивільних об’єктах в Одеській області було запущено три ракети комплексу Кинджал. Внаслідок удару було поранено двоє людей і зруйновано п’ять будівель туристичної інфраструктури.

Ще один обстріл ракетами Кинджал відбувся 7 серпня 2022 року, коли ворог завдав удару по об’єктах у Вінницькій області.

26 січня 2023 року Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України. Зокрема, противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування.

Серед випущених ракет Х-101, Х-555, Х-47 Кинджал, Калібр, Х-59. Ракети були випущені з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Тактико-технічні характеристики РК Кинджал

Носій (пускова установка):

Міг-31К – 1 ракета;

Ту – 22М3 – 4 ракети;

Ту-160 – передбачається по 4 на кожному з двох барабанів (можливо зменшена версія для Су-57);

Су-57 – в перспективі.

Ракета: 9-C-7760 – аэробалістична.

Максимальна дальність ураження комплексу:

Міг-31К – 2 000 км;

Ту-22М3 – понад 3 000 км.

Максимальна швидкість: до 14 688 км/год або 4 080 м/с.

Висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості: 20 км.

КВО: 1 м.

Тип бойової частини: у звичайному спорядженні або ядерна.

Маса бойової частини: 500 кг.