Російські окупаційні війська втратили понад 300 солдатів під час удару Збройних сил України по будівлі училища в Макіївці (Донецька область) у новорічну ніч.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

За оцінками розвідки, більшість окупантів у Макіївці були вбиті або зникли безвісти, а не зазнали поранень.

Водночас Міністерство оборони РФ публічно визнало загибель лише 89 осіб.

Публічне визнання втрат з боку Росії є рідкістю. В розвідці вважають, що російські посадовці не ухилялися від коментарів на тлі широкої критики на адресу командування РФ у зв’язку з інцидентом в Макіївці.

Зазвичай дезінформація є поєднанням навмисної брехні, санкціонованої вищим керівництвом РФ, та неточних повідомлень молодших посадових осіб, які прагнуть применшити свої промахи.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 January 2023

