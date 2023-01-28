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Факти / Україна

Під час удару по базі окупантів у Макіївці могли загинути понад 300 осіб – британська розвідка

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Під час удару по базі окупантів у Макіївці могли загинути понад 300 осіб – британська розвідка
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська втратили понад 300 солдатів під час удару Збройних сил України по будівлі училища в Макіївці (Донецька область) у новорічну ніч.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

– РФ із високою ймовірністю зазнала втрат у понад 300 осіб під час удару по розміщенню військ у Макіївці поблизу Донецька 1 січня 2023 року, – зазначається в повідомленні.

За оцінками розвідки, більшість окупантів у Макіївці були вбиті або зникли безвісти, а не зазнали поранень.

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Водночас Міністерство оборони РФ публічно визнало загибель лише 89 осіб.

Публічне визнання втрат з боку Росії є рідкістю. В розвідці вважають, що російські посадовці не ухилялися від коментарів на тлі широкої критики на адресу командування РФ у зв’язку з інцидентом в Макіївці.

– Різниця між кількістю втрат, яку визнала РФ, та ймовірною справжньою кількістю вказує на поширену присутність дезінформації в російських публічних оголошеннях, – наголошується в повідомленні.

Зазвичай дезінформація є поєднанням навмисної брехні, санкціонованої вищим керівництвом РФ, та неточних повідомлень молодших посадових осіб, які прагнуть применшити свої промахи.

Як відомо, в ніч на 1 січня ЗСУ завдали удару по будівлі ПТУ №19 з мобілізованими росіянами в тимчасово окупованій Макіївці. Українські військові, ймовірно, здійснили обстріл з реактивних артилерійських систем HIMARS.

Від самого початку повідомлялося про загибель щонайменше 400 окупантів. Однак у перехоплених телефонних розмовах рашисти розповідали, що загинули понад 600 осіб.

В українській розвідці пояснювали, що точковий удар по казармі окупантів у Макіївці є частиною плану командування ЗСУ, щоб завадити російським військам наступати.

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