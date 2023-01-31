Дмитра Павличка поховають у рідному селі на Івано-Франківщині

Січень, 31 в 11:06

Українського поета, публициста, перекладача Дмитра Павличка поховають у рідному селі Стопчатові Івано-Франківської області.

Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

Похорон відбудеться у середу, 1 лютого.

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Прощання почнеться о 12:00.

Серце Дмитра Павличка, автора тексту пісні Два кольори, зупинилося увечері 29 січня на 94-му році життя.

Дмитро Павличко – поет, перекладач, літературний критик, публіцист, шістдесятник, Герой України.

Дмитро Васильович – кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV та V ступеня, ордена За заслуги III ступеня, ордена Свободи.

У 1977 році став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка за книгу поезії Любов і ненависть.

Дмитро Павличко був одним із організаторів Народного руху України, Демократичної партії України, першим головою Товариства української мови імені Т. Г. Шевченка, одним із авторів Декларації про державний суверенітет України.

Крім того, Дмитро Васильович був народним депутатом трьох скликань, а також послом України в Словаччині та Польщі.

Джерело: Михайло Сидоржевський

Фото: Михайло Сидоржевський