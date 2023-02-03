Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Швеція та Німеччина ведуть переговори щодо передачі Україні установок IRIS-T та ракет – ЗМІ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
РЗК Iris-T SLM
Фото: Getty Images

Швеція та Німеччина проводять переговори щодо нового пакету озброєнь для України. Очікується, що Стокгольм поставить Україні ракети ППО та пускові установки для німецьких систем IRIS-T.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що люди, знайомі з цим питанням, повідомляють про обговорення постачання боєприпасів, які можуть використовуватись для німецьких пускових систем IRIS-T, які вже відправлені до Києва.

Зараз дивляться

Німеччина, за даними видання, дотримується свого плану про відправлення Україні ще трьох систем IRIS-T цього року після того, як у жовтні 2022 року прибула перша з таких установок.

Нагадаємо, що Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T у своїй Robotsystem 98 (RBS 98). Вони запускають їх з броньованих гусеничних машин власного виробництва. 

Читайте
IRIS-T та NASAMS показали 100% результат, але скелет нашої ППО зараз – радянські комплекси – Ігнат

Джерело: Bloomberg
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка