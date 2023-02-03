Швеція та Німеччина ведуть переговори щодо передачі Україні установок IRIS-T та ракет – ЗМІ

Лютий, 03 в 16:13

Швеція та Німеччина проводять переговори щодо нового пакету озброєнь для України. Очікується, що Стокгольм поставить Україні ракети ППО та пускові установки для німецьких систем IRIS-T.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що люди, знайомі з цим питанням, повідомляють про обговорення постачання боєприпасів, які можуть використовуватись для німецьких пускових систем IRIS-T, які вже відправлені до Києва.

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Німеччина, за даними видання, дотримується свого плану про відправлення Україні ще трьох систем IRIS-T цього року після того, як у жовтні 2022 року прибула перша з таких установок.

Нагадаємо, що Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T у своїй Robotsystem 98 (RBS 98). Вони запускають їх з броньованих гусеничних машин власного виробництва.