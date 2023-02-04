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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
GLSDB від США та майже 90 танків Leopard 1 від Німеччини: що відбувається на 346-й день війни (онлайн)

GLSDB від США та майже 90 танків Leopard 1 від Німеччини: що відбувається на 346-й день війни (онлайн)

Президент Володимир Зеленський підготував указ щодо нових санкцій РНБО проти тих, хто підтримує Росію.

Франція та Італія оголосили про поставки Україні комплексів ППО SAMP-T.

Водночас Німеччина зі своїх промислових запасів передасть Україні 88 танків Leopard 1.

США оголосили новий пакет військової допомоги на $2,2 млрд, в який увійшли, зокрема, ракети-перехоплювачі HAWK та снаряди GLSDB з дальністю ураження близько 150 км, які можна використовувати з HIMARS.

Канада запровадила нові санкції проти російських пропагандистів, серед яких є Басков і Газманов. Крім того, під санкції потрапили фонди кухаря Путіна – Євгена Пригожина.

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00:36 - 04 лютого

Ізраїль готовий передати Україні військові “речі”, але не буде заходити занадто далеко у військовій підтримці, оскільки боїться ескалації з боку Росії.

Про це заявив ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з французьким Президентом Еммануелем Макроном, пише Times of Israel.

Нетаньягу повторив свої слова про готовність надіслати Україні “військові речі”, каже чиновник видання, що обізнаний з розмовою двох лідерів.

Водночас прем’єр Ізраїлю підкреслив, що “не може зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію”.

В офісі глави ізраїльського уряду відмовилися коментувати цю розмову.

Водночас на брифінгу з журналістами Нетаньягу сказав лише, що “я пояснив нашу політику. Він (Еммануель Макрон, – Ред.) добре знає це питання”.

При цьому Нетаньягу не коментував інформацію про майбутню поїздку міністра закордонних справ Елі Коена до Києва.

Очільник Кабінету міністрів Ізраїлю сказав Макрону, що “ще занадто рано думати про посередництво” між Росією та Україною. За його словами, Єрусалим не буде наполягати на своїй ролі посередника між Києвом і Москвою, поки Росія, Україна і США не попросять його про це.

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