GLSDB від США та майже 90 танків Leopard 1 від Німеччини: що відбувається на 346-й день війни (онлайн)
Президент Володимир Зеленський підготував указ щодо нових санкцій РНБО проти тих, хто підтримує Росію.
Франція та Італія оголосили про поставки Україні комплексів ППО SAMP-T.
Водночас Німеччина зі своїх промислових запасів передасть Україні 88 танків Leopard 1.
США оголосили новий пакет військової допомоги на $2,2 млрд, в який увійшли, зокрема, ракети-перехоплювачі HAWK та снаряди GLSDB з дальністю ураження близько 150 км, які можна використовувати з HIMARS.
Канада запровадила нові санкції проти російських пропагандистів, серед яких є Басков і Газманов. Крім того, під санкції потрапили фонди кухаря Путіна – Євгена Пригожина.
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