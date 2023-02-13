Лютий, 13 в 20:32

Мобілізовані російські окупанти все частіше відмовляються йти у наступ на Донбасі. Декого з мобілізованих відправляють на полігони для підготовки до наступу на Авдіївському напрямку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні з фронту Генерального штабу Збройних сил України.

– Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці РФ, які знаходяться у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного військового округу, відмовляються йти у наступ, – зазначається в повідомленні.

У Генштабі уточнили, що через це російське командування знімає чоловіків, мобілізованих на тимчасово захоплених РФ територіях Донецької області, з другої та третьої ліній та відправляє на полігони.

Зараз дивляться

– Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку, – йдеться в зведенні.

А на Луганщині окупанти використовують місцеві лікарні для лікування поранених загарбників. У Генштабі уточнили, що санітарних втрат у російській армії багато.

Для лікування поранених окупанти використовують пологовий будинок у захопленому Луганську. Під військовий шпиталь переобладнали і дитячу лікарню №3.

Нещодавно в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що мобілізовані російські військовослужбовці відмовляються брати участь у боях в Україні. На початку лютого з Луганської області до РФ повернули близько 600 осіб, які не захотіли воювати.