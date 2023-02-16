Пожежу загасили: РФ поцілила в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області

Лютий, 16 в 6:05

Уночі 16 лютого під час повітряної тривоги російські війська влучили в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Про реальну загрозу очільник області попереджав ще о третій ночі.

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Максим Козицький настійливо рекомендував людям не покидати укриттів до закінчення повітряної тривоги.

Уже після відбою о пів на п’яту ранку керівник ОВА підтвердив влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Постраждалих чи жертв, зазначає Максим Козицький, немає. Пожежу, що спалахнула, загасили.

Решту деталей неспокійної ночі очільник області пообіцяв повідомити згодом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.

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Джерело: Максим Козицький