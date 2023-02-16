Пожежу загасили: РФ поцілила в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області
Уночі 16 лютого під час повітряної тривоги російські війська влучили в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Про реальну загрозу очільник області попереджав ще о третій ночі.
Максим Козицький настійливо рекомендував людям не покидати укриттів до закінчення повітряної тривоги.
Уже після відбою о пів на п’яту ранку керівник ОВА підтвердив влучання в об’єкт критичної інфраструктури.
Постраждалих чи жертв, зазначає Максим Козицький, немає. Пожежу, що спалахнула, загасили.
Решту деталей неспокійної ночі очільник області пообіцяв повідомити згодом.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Максим Козицький