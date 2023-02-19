РФ змушує ЗСУ витрачати запаси ракет – розвідка Британії про запуск повітряних куль

Лютий, 19 в 10:48

Повітряні кулі з кутовими відбивачами, які вже неодноразово фіксувалися в небі України, є новою тактикою Росії.

У цьому переконані в розвідці Міноборони Великої Британії.

В британському оборонному відомстві певні: ці кулі, які, цілком імовірно, є російськими, призначені для збору даних про системи протиповітряної оборони України.

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Ще одне завдання, яке може ставити собі РФ, застосовуючи повітряні кулі з кутовими відбивачами – це змусити українців витратити цінні запаси ракет земля-повітря та інших боєприпасів.

Нагадаємо, що 12 лютого 2023 року повітряну кулю було зафіксовано біля Дніпра.

14 лютого через фіксацію цієї цілі Молдова навіть на кілька годин закривала свій повітряний простір.

15 лютого щонайменше шість повітряних куль із кутовими відбивачами було збито над Києвом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 361-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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