РФ заставляет ВСУ тратить запасы ракет – разведка Британии о запуске воздушных шаров
Воздушные шары с угловыми отражателями, которые уже неоднократно фиксировались в небе Украины, являются новой тактикой России.
В этом убеждены в разведке Минобороны Великобритании.
В британском оборонном ведомстве уверены: эти шары, вполне вероятно российские, предназначены для сбора данных о системах противовоздушной обороны Украины.
Еще одна задача, которую может ставить РФ, применяя воздушные шары с угловыми отражателями – это заставить украинцев потратить ценные запасы ракет земля-воздух и других боеприпасов.
Напомним, что 12 февраля 2023 года воздушный шар был зафиксирован возле Днепра.
14 февраля из-за фиксации этой цели Молдова даже на несколько часов закрывала свое воздушное пространство.
15 февраля по меньшей мере шесть воздушных шаров с угловыми отражателями были сбиты над Киевом.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 361-е сутки.
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