Февраль, 19 в 10:48

Воздушные шары с угловыми отражателями, которые уже неоднократно фиксировались в небе Украины, являются новой тактикой России.

В этом убеждены в разведке Минобороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве уверены: эти шары, вполне вероятно российские, предназначены для сбора данных о системах противовоздушной обороны Украины.

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Еще одна задача, которую может ставить РФ, применяя воздушные шары с угловыми отражателями – это заставить украинцев потратить ценные запасы ракет земля-воздух и других боеприпасов.

Напомним, что 12 февраля 2023 года воздушный шар был зафиксирован возле Днепра.

14 февраля из-за фиксации этой цели Молдова даже на несколько часов закрывала свое воздушное пространство.

15 февраля по меньшей мере шесть воздушных шаров с угловыми отражателями были сбиты над Киевом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 361-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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