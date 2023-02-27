Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Валентина Чорна |
Вибухи у Києві, Хмельницькому та Запоріжжі: що відбувається на 369-й день війни (онлайн)

Вибухи у Києві, Хмельницькому та Запоріжжі: що відбувається на 369-й день війни (онлайн)

В ніч проти 27 лютого російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed.

На Київщині, Чернігівщині та Житомирщині спрацювала протиповітряна оборона.

Також ворог атакував Запоріжжя, місцеві жителі повідомляли про вибухи.

З початку З кінця
Пряма трансляція
02:24 - 27 лютого

Вночі 27 лютого у Хмельницькому пролунав вибух.

Інформацію підтвердив очільник ОВА Сергій Гамалій.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
02:17 - 27 лютого

В американському Інституті вивчення (ISW) війни опублікували карту бойових дій в Україні станом на 26 лютого.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
01:21 - 27 лютого

В ніч проти 27 лютого у Запоріжжі лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.

На території Запорізької області з 01:07 оголошена повітряна тривога.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
01:01 - 27 лютого

Київська міська військова адміністрація підтвердила роботу ППО у столиці.

В повітряному просторі Києва виявлені ворожі об’єкти. Попередньо, це ударні БПЛА.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:40 - 27 лютого

В ніч проти 27 лютого російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе типу Shahed.

Оперативне командування Північ повідомило про знищення двох БПЛА противника в Чернігівській області.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка