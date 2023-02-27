Вибухи у Києві, Хмельницькому та Запоріжжі: що відбувається на 369-й день війни (онлайн)
В ніч проти 27 лютого російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed.
На Київщині, Чернігівщині та Житомирщині спрацювала протиповітряна оборона.
Також ворог атакував Запоріжжя, місцеві жителі повідомляли про вибухи.
Вночі 27 лютого у Хмельницькому пролунав вибух.
Інформацію підтвердив очільник ОВА Сергій Гамалій.
В американському Інституті вивчення (ISW) війни опублікували карту бойових дій в Україні станом на 26 лютого.
Here are the 26 February 2023 control-of-terrain maps for #Russia‘s invasion of #Ukraine from @TheStudyofWar & @criticalthreats.
Interactive map, updated daily: https://t.co/tXBburiWEN
Time-lapse maps, updated monthly: https://t.co/IT6FiqwgGO pic.twitter.com/BIzWSt7R99
— ISW (@TheStudyofWar) February 26, 2023
В ніч проти 27 лютого у Запоріжжі лунають вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.
На території Запорізької області з 01:07 оголошена повітряна тривога.
Київська міська військова адміністрація підтвердила роботу ППО у столиці.
В повітряному просторі Києва виявлені ворожі об’єкти. Попередньо, це ударні БПЛА.
В ніч проти 27 лютого російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе типу Shahed.
Оперативне командування Північ повідомило про знищення двох БПЛА противника в Чернігівській області.