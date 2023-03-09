Березень, 09 в 15:10

Новий масований ракетний удар РФ знову був спрямований проти української енергосистеми. Окупантам не вдалося порушити її цілісність, однак є пошкодження енергетичних об’єктів у восьми областях.

Про це поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи сьогоднішню масовану атаку РФ.

Він уточнив, що в деяких областях можливі відключення світла через пошкодження енергетичної інфраструктури.

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– Основний удар був спрямований проти енергосистеми України. Вони знову намагалися її знищити. І знову їм це не вдалося. Енергосистема залишається цілісною. В окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об’єкти генерації та розподілу у вісьмох регіонах, – наголосив Шмигаль, не уточнивши, про які саме області йдеться.

Він додав, що зараз працюють енергетичний штаб та ремонтні бригади. Особливу увагу енергетики приділяють поверненню електропостачання в Харкові.

Шмигаль нагадав, що війська РФ завдали ракетних ударів також по цивільній інфраструктурі. Внаслідок цього є постраждалі та загиблі серед мирних мешканців.

– За ці чергові злочини росіяни обов’язково мають бути покарані… Дякуємо силам ППО та енергетикам за їхню роботу, – зазначив Шмигаль.

Як відомо, під час масованої атаки в ніч на 9 березня РФ випустила по Україні 81 ракету різного базування та вісім ударних безпілотників Shahed-136/131. Українські військові знищили 34 крилаті ракети Х-101/Х-555, Калібр із 48, а також чотири іранських дрони. Крім того, внаслідок протидії вісім керованих російських ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Зокрема, в Києві було влучання гіперзвукової ракети Кинджал в об’єкт інфраструктури у Голосіївському районі.

В Укренерго наголосили, що РФ не змогла досягнути цілі під час ударів по енергооб’єктах України.

Президент України Володимир Зеленський уже провів нараду щодо сьогоднішнього обстрілу інфраструктури військами РФ. Вона стосувалася захисту енергетичної інфраструктури та відновлення енергопостачання.

Джерело: Telegram-канал Дениса Шмигаля