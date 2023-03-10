Березень, 10 в 8:53

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що російський ворог вже кілька місяців намагається захопити всю Донецьку та Луганську області.

Про це Ганна Маляр написала у своєму акаунті в Telegram.

За її словами, попри усі намагання вийти на адміністративні кордони цих двох областей, у ворога нічого не виходить.

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– Стратегічні цілі РФ у війні проти України залишаються незмінними. Противник не відмовляється від планів знищення та захоплення нашої держави, – заявила Ганна Маляр.

Основні зусилля російський ворог зосереджує на Сході України та намагається виконати завдання виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російське командування на окупованих територіях не може забезпечити базові потреби населення і змушує людей звертатися до адміністративних та фінансових установ у великих містах. Але при цьому для виїзду з певного населеного пункту треба оформити дозвіл.