Київ має два варіанти контрнаступу, проте обирає, з якого почати – Politico

Березень, 16 в 10:46

Київ ще не визначився зі стратегією весняного контрнаступу, але варіантів є два. Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україні не можна втрачати час.

Про це пише американське видання Politico.

Київ ще не визначився зі стратегією, кажуть американські чиновники, але є два варіанти: просуватися на південь через Херсон до Криму або рухатися на схід із північної позиції, а потім на південь, відрізаючи російський сухопутний шлях.

Зараз дивляться

Перший варіант нереальний, кажуть офіційні особи США, оскільки Росія зміцнила свої оборонні споруди на східному березі Дніпра, а Україна не має достатніх сил для успішної десантної операції.

Другий варіант більш імовірний, кажуть чиновники.

Дара Массікот, старша наукова співробітниця з питань політики Інституту RAND, заявила, що росіяни, напевно, хочуть просунутися до західних кордонів Донецької області, а для цього їм потрібно захопити Бахмут і взяти під контроль мережу доріг навколо.

Американські чиновники більше зосереджені на підготовці України до великого весняного наступу з метою відвоювання своїх території. Передбачається, що такий контрнаступ почнеться до травня.

Сотні західних танків і бронемашин, зокрема й сучасних, а також уперше вісім бронемашин, що можуть розводити мости й давати змогу військам перетинати річки, вже їдуть в Україну.

США та європейські партнери продовжують постачати боєприпаси, зокрема і 155-мм снаряди, яких гостро потребує Україна.

За останні чотири-п’ять місяців США відправили в Україну кілька пакетів військової допомоги. За словами одного американського чиновника, у цій допомозі є засоби для весняного контрнаступу.

– Наразі докладаються значні зусилля зі зміцнення Збройних сил України озброєнням, боєприпасами та навчанням особового складу в різних країнах, щоб дати Україні можливість захистити себе, – сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі.

Понад 600 українців у лютому в Німеччині завершили військові навчання. Вони вправлялися у стрільбі, наданню медичної допомоги, а також поводженню з бойовими машинами Bradley і Stryker. Зараз українські військові повертаються на поле бою, а друга група із сотень солдатів уже проходить цю програму.

Видання Politico зазначає, що за зачиненими дверима американські офіційні особи тиснуть на Київ, вимагаючи заощаджувати артилерійські снаряди й вести більш прицільний вогонь – особливо в Бахмуті.

А ось генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі, заявив, що українці ведуть масштабну боротьбу за виживання своєї країни й не мають наміру здаватися. Тому йде така витрата боєприпасів.