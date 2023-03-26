РФ після вибухів у Джанкої вивела на чергування лише підводні ракетоносії – Гуменюк

Березень, 26 в 9:23

26 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 13 російських кораблів та суден забезпечення, серед яких – два підводних ракетоносії.

Це свідчить про те, що до запуску можуть бути готові вісім ракет типу Калібр.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

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Корабельне угруповання ворога продовжує розосереджуватись акваторією Чорного моря в тих районах, куди, за розрахунками росіян, не зможе сягнути українська зброя.

Нині, каже Наталія Гуменюк, кораблі розміщені ближче до південного сходу Кримського півострова та в бік Новоросійська.

Однак і звідти ракетоносії можуть завдавати ударів по всій території України.

– Запуск ракет із підводних носіїв трохи ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони, тому що виявити пуски з-під води досить складно, але все ж таки не неможливо. Тож звертаю увагу, що, коли під час чергування підводних ракетоносіїв лунає сигнал повітряної тривоги, діяти треба вкрай оперативно, оскільки вибух може статись дуже швидко, – попереджає керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

Наразі непрямим свідченням того, що РФ після вибухів у Джанкої 20 березня може бракувати ракет, є те, що надводні ракетоносії заведені в пункти базування.

З огляду на це, підозри ОК Південь про те, що 23 березня надводні ракетоносії перебували на бойовому чергуванні неспорядженими, підтвердилися.

– Наші підозри, імовірно, є виправданими, тому що той вантаж, який їхав через Джанкой, трішки не доїхав. Вочевидь, надводні ракетоносії зараз заведені в пункти базування, оскільки не можуть бути застосовані. Однак підводні носії все ж таки на місці, тому гра м’язами на нервах українців триває, – каже Наталія Гуменюк

В ОК Південь наразі рівень ракетної загрози визначають як досить високий, оскільки зазвичай активність ворожої авіації протягом кількох годин у взаємодії з морськими ракетоносіями можуть свідчити про підготовку до ракетної атаки.

– Наразі ми не спостерігаємо активності ворожої авіації, але вона може протягом доби активізуватися. Хоча погодні умови в цілому по Україні не дуже сприяють цьому, – підсумувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що 20 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення російських крилатих ракет Калібр НК під час транспортування залізницею в Джанкої.

Тож в ОК Південь припустили, що надводні ракетоносії, які заходили в пункт базування в очікуванні вантажу із Калібрами, маркованими як НК (тобто для надводних кораблів, – Ред.), могли бути неповністю спорядженими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 396-ту добу.

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Фото: Наталія Гуменюк