Challenger 2 вже в Україні: Резніков проїхався на британському танку
Міністр оборони України Олексій Резніков проїхався на одному з британських танків Challenger 2 MBT, які вже прибули до нас.
Відповідне відео Резніков опублікував у Twitter.
Глава Міноборони подякував своєму британському колезі Бену Воллесу та прем’єру Ріші Сунаку за таку допомогу Збройним силам України.
– Ці фантастичні машини скоро розпочнуть виконання своїх бойових завдань, – зауважив Резніков.
It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.
Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.
These fantastic machines will soon begin their combat missions.
Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the ???????? people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023
Напередодні Олексій Резніков показав нові бойові машини, які ЗСУ вже отримали від західних партнерів.
Йдеться про британські танки Challenger 2, американські БТР Stryker та Cougar, а також німецькі БМП Marder.
Раніше видання The Guardian писало, що до України повертаються наші військові, які завершили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії.
Фото: скриншот із відео