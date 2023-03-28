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Факти / Україна

Challenger 2 вже в Україні: Резніков проїхався на британському танку

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Challenger 2 вже в Україні: Резніков проїхався на британському танку

Міністр оборони України Олексій Резніков проїхався на одному з британських танків Challenger 2 MBT, які вже прибули до нас.

Відповідне відео Резніков опублікував у Twitter.

Глава Міноборони подякував своєму британському колезі Бену Воллесу та прем’єру Ріші Сунаку за таку допомогу Збройним силам України.

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– Ці фантастичні машини скоро розпочнуть виконання своїх бойових завдань, – зауважив Резніков.

Напередодні Олексій Резніков показав нові бойові машини, які ЗСУ вже отримали від західних партнерів.

Йдеться про британські танки Challenger 2, американські БТР Stryker та Cougar, а також німецькі БМП Marder.

Раніше видання The Guardian писало, що до України повертаються наші військові, які завершили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії.

Фото: скриншот із відео

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