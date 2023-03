Міністр оборони України Олексій Резніков проїхався на одному з британських танків Challenger 2 MBT, які вже прибули до нас.

Відповідне відео Резніков опублікував у Twitter.

Глава Міноборони подякував своєму британському колезі Бену Воллесу та прем’єру Ріші Сунаку за таку допомогу Збройним силам України.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the ???????? people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023