Колишній держсекретар США Майк Помпео найближчим часом відвідає Україну — ЗМІ

Березень, 29 в 14:36

У понеділок, 3 квітня, колишній держсекретар США Майк Помпео приїде до України.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох обізнаних про поїздку людей.

– Візит дасть можливість для Помпео, потенційного кандидата на президентських виборах 2024 року, продемонструвати свою підтримку Україні. Він також зможе виділитись серед таких можливих кандидатів, як Дональд Трамп та губернатор Флориди Рон Десантіс, які скептичніше висловлювалися про Київ, – йдеться у повідомленні.

Поки не зрозуміло, яким буде маршрут ексдержсекретаря США і чи зустрінеться він з президентом України Володимиром Зеленським.

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Раніше США та понад 20 країн-учасниць Саміту за демократію у Вашингтоні домовилися збільшити прозорість структури власності корпорацій, щоб запобігти використанню західної фінансової системи для відмивання коштів.