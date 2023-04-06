Серед них – депутати ОПЗЖ: СБУ повідомила про підозру 9 ворожим поплічникам

Квітень, 06 в 17:58

СБУ повідомила про підозру 9 ворожим поплічникам у Харківській, Луганській, Херсонській і Донецькій областях.

Так, у Харківській області затримано депутатку Великобурлуцької селищної ради від забороненої партії ОПЗЖ.

– Після захоплення Куп’янського району вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом і згодом приєдналася до місцевої окупаційної адміністрації. Там її призначили “помічницею” місцевого гауляйтера. На цій “посаді” колаборантка допомагала йому запроваджувати кремлівський режим на захопленій території. Тож організовувала загальні збори місцевих жителів, під час яких людей агітували підтримати загарбників і ставати до їхніх лав, – йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що на Луганщині було викрито організовану злочинну групу, до якої входять 6 колишніх посадовців місцевих підрозділів Державної казначейської служби України.

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Під час окупації частини регіону вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом і запропонували свою допомогу у війні проти України.

Серед них Світлана Бородіна, яку ворог призначив “директоркою казначейства ЛНР”, а її спільників – керівниками підпорядкованих “райуправлінь”.

Зловмисники виконували доручення Кремля щодо приєднання місцевих окупаційних органів до єдиної системи казначейства країни-агресора.

У Херсонській області до суду скеровано матеріали стосовно депутата-колаборанта однієї з райрад від забороненої партії ОПЗЖ. Співробітники СБУ затримали зловмисника упродовж стабілізаційних заходів у листопаді 2022 року.

– На період тимчасової окупації частини регіону зловмисник погодився стати “оперуповноваженим відділення у боротьбі з економічними злочинами” у складі окупаційного “ГУ МВС Херсонської області”. У новому “статусі” він змушував місцевих підприємців сплачувати податки до бюджету РФ, а у разі відмови – погрожував ув’язненням, – йдеться у повідомленні.

На Донеччині затримано ексдиректорку Краснолиманського міського спортивно-технічного клубу.

Після захоплення Лимана вона добровільно погодилася очолити створений агресором місцевий “сектор опіки управління праці та соцзахисту”.

Наразі тривають слідчі дії у межах розпочатих кримінальних проваджень за двома статтями КК України: 111-1 (Колабораційна діяльність) та 111-2 (Пособництво державі-агресору).

Трьом фігурантам уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.