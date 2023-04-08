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Факти / Україна

Гра спецслужб РФ: Подоляк про “злив” секретних документів щодо війни в Україні

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Поява в мережі начебто таємних документів західних союзників щодо війни в Україні та підготовки контрнаступу українських військ є “стандартною грою” спецслужб РФ.

Про це поінформував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter-акаунті.

Він припустив, що поява цих документів у соцмережах спрямована на те, щоб внести розкол та посіяти недовіру між союзниками України.

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– Мета “зливів” секретних даних очевидна: 1. Відвернути увагу. 2. Посіяти сумніви та взаємні підозри. 3. Внести розколи, – зазначив Подоляк.

Він натякнув, що оприлюднені документи містять інформацію з відкритих брифінгів у поєднанні з елементами перехоплень та відвертими фейками.

– Це стандартна гра ru-спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соцмережах, легалізуючи “злив”, – наголосив Подоляк.

6 квітня видання The New York Times повідомило про появу в мережі начебто засекречених військових документів, в яких описуються плани США і НАТО щодо озброєння для ЗСУ перед контрнаступом. Пентагон розслідує, хто за цим міг стояти.

Згідно з оцінкою військових аналітиків, документи були змінені: в них, зокрема, завищені оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки втрат РФ. Це може свідчити про спроби дезінформації з боку Росії.

7 квітня NYT повідомило, що в соцмережах виявлено нову партію документів, що начебто описують принципи нацбезпеки США, які пов’язані з війною в Україні, Китаєм та Близьким Сходом.

В українській розвідці повідомили, що може йтися не про витік, а про вигадану інформацію, оскільки РФ прагне зірвати контрнаступ ЗСУ, а також уповільнити темпи допомоги Україні з боку західних союзників.

7 квітня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій обговорювалося запобігання витоку інформації щодо планів ЗСУ.

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