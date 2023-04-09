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Факти / Україна

Понад 100 знищених цілей за п’ять місяців. Повітряні сили вперше показали роботу ЗРК NASAMS

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Понад 100 знищених цілей за п’ять місяців. Повітряні сили вперше показали роботу ЗРК NASAMS

NASAMS, надані західними партнерами, захищають українське небо з листопада 2022 року. 

За п’ять місяців бойової роботи Повітряні сили вперше показали, як працює повітряний зенітний ракетний комплекс.

– Ми бачимо всю обстановку, спостерігаємо на локаторі, працюємо в різних режимах, – розповів начальник станції ЗРК NASAMS Ігор.

За словами військових, за п’ять місяців роботи за допомогою NASAMS було знищено понад 100 ворожих ракет та БПЛА.

Зараз дивляться

– В перспективі я бачу, що ми вперше в цій бригаді відмовимося від використання зенітно-ракетних комплексів старого парку.

Я думаю, незабаром зенітно-ракетна бригада буде озброєна всіма новітніми комплексами, які будуть в Україні, – розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

У Повітряних силах відзначають високу ефективність наданих партнерами ЗРК та нагадують, що Україна потребує більше подібного озброєння для перемоги над Росією.

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Фото: скриншот з відео

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