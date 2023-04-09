Понад 100 знищених цілей за п’ять місяців. Повітряні сили вперше показали роботу ЗРК NASAMS
NASAMS, надані західними партнерами, захищають українське небо з листопада 2022 року.
За п’ять місяців бойової роботи Повітряні сили вперше показали, як працює повітряний зенітний ракетний комплекс.
– Ми бачимо всю обстановку, спостерігаємо на локаторі, працюємо в різних режимах, – розповів начальник станції ЗРК NASAMS Ігор.
За словами військових, за п’ять місяців роботи за допомогою NASAMS було знищено понад 100 ворожих ракет та БПЛА.
– В перспективі я бачу, що ми вперше в цій бригаді відмовимося від використання зенітно-ракетних комплексів старого парку.
Я думаю, незабаром зенітно-ракетна бригада буде озброєна всіма новітніми комплексами, які будуть в Україні, – розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
У Повітряних силах відзначають високу ефективність наданих партнерами ЗРК та нагадують, що Україна потребує більше подібного озброєння для перемоги над Росією.
Фото: скриншот з відео