РФ накопичує бронетехніку поблизу Мар’їнки, бо Донецьк за 20 км – розвідка Британії

Квітень, 10 в 10:14

За останній тиждень російські окупаційні війська збільшили кількість бронетехніки в районі Мар’їнки.

Ймовірно, таким чином РФ намагається контролювати підступи до Донецька, що розташований лише за 20 км, та ключову трасу Н15 (Запоріжжя – Донецьк), повідомляє розвідка Міноборони Великї Британії у зведенні 10 квітня.

Там нагадали, що бої за Мар’їнку тривають із 2014 року, тому вона була значною мірою зруйнована внаслідок артилерійських обстрілів.

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– Росія продовжує надавати першочергового значення ресурсному забезпеченню операцій у широкому Донецькому секторі, включаючи райони Мар’їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для досягнення мінімальних результатів, – підсумували у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 April 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/kQe3LB4QU7 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/6SKhqe02eM — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 10, 2023

Днями українські десантники знищили поблизу Мар’їнки російський літак Су-25 Грач.