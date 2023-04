РФ накопичує бронетехніку поблизу Мар’їнки, бо Донецьк за 20 км – розвідка Британії

За останній тиждень російські окупаційні війська збільшили кількість бронетехніки в районі Мар’їнки.

Ймовірно, таким чином РФ намагається контролювати підступи до Донецька, що розташований лише за 20 км, та ключову трасу Н15 (Запоріжжя – Донецьк), повідомляє розвідка Міноборони Великї Британії у зведенні 10 квітня.

Там нагадали, що бої за Мар’їнку тривають із 2014 року, тому вона була значною мірою зруйнована внаслідок артилерійських обстрілів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 April 2023.

