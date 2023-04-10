РФ накопичує бронетехніку поблизу Мар’їнки, бо Донецьк за 20 км – розвідка Британії
За останній тиждень російські окупаційні війська збільшили кількість бронетехніки в районі Мар’їнки.
Ймовірно, таким чином РФ намагається контролювати підступи до Донецька, що розташований лише за 20 км, та ключову трасу Н15 (Запоріжжя – Донецьк), повідомляє розвідка Міноборони Великї Британії у зведенні 10 квітня.
Там нагадали, що бої за Мар’їнку тривають із 2014 року, тому вона була значною мірою зруйнована внаслідок артилерійських обстрілів.
– Росія продовжує надавати першочергового значення ресурсному забезпеченню операцій у широкому Донецькому секторі, включаючи райони Мар’їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для досягнення мінімальних результатів, – підсумували у британській розвідці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 April 2023.
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 10, 2023
Днями українські десантники знищили поблизу Мар’їнки російський літак Су-25 Грач.