Україна передала РФ ще п’ятьох важкопоранених полонених
Україна репатріювала до РФ ще п’ятьох важкопоранених російських військовополонених, зокрема й жінку.
Про це повідомив Координаційний штаб із поводження з військовополоненими.
– Згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона репатріювала на територію держави-агресора ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, зокрема і єдину жінку, яка перебувала в українському полоні, – йдеться у повідомленні Координаційного штабу у Telegram-каналі.
Зазначається, що стан цих осіб вдалося стабілізувати і вони стали придатними для транспортування. Репатріація відбулася без жодних умов для російської сторони.
Крім того, у Рамадан Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційних військ Росії.
– Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресору обміняти мусульман “всіх на всіх” з обох сторін на знак поваги до культури та традицій, – йдеться у повідомленні.
Як відомо, Україна пропонувала Росії обміняти військових, які сповідують іслам, за принципом “всіх на всіх”, але держава-агресор відмовилася.
10 квітня стало відомо, що Україна повернула з російського полону ще 100 захисників, серед яких військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці.
Джерело: Координаційний штаб із поводження з військовополоненими
Фото: Координаційний штаб із поводження з військовополоненими