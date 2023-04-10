Україна передала РФ ще п’ятьох важкопоранених полонених

Квітень, 10 в 18:29

Україна репатріювала до РФ ще п’ятьох важкопоранених російських військовополонених, зокрема й жінку.

Про це повідомив Координаційний штаб із поводження з військовополоненими.

– Згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона репатріювала на територію держави-агресора ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, зокрема і єдину жінку, яка перебувала в українському полоні, – йдеться у повідомленні Координаційного штабу у Telegram-каналі.

Зазначається, що стан цих осіб вдалося стабілізувати і вони стали придатними для транспортування. Репатріація відбулася без жодних умов для російської сторони.

Зараз дивляться

Крім того, у Рамадан Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційних військ Росії.

– Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресору обміняти мусульман “всіх на всіх” з обох сторін на знак поваги до культури та традицій, – йдеться у повідомленні.

Як відомо, Україна пропонувала Росії обміняти військових, які сповідують іслам, за принципом “всіх на всіх”, але держава-агресор відмовилася.

10 квітня стало відомо, що Україна повернула з російського полону ще 100 захисників, серед яких військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці.

Джерело: Координаційний штаб із поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб із поводження з військовополоненими