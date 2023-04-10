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Факти / Україна

Україна передала РФ ще п’ятьох важкопоранених полонених

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Україна передала РФ ще п’ятьох важкопоранених полонених

Україна репатріювала до РФ ще п’ятьох важкопоранених російських військовополонених, зокрема й жінку.

Про це повідомив Координаційний штаб із поводження з військовополоненими.

– Згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона репатріювала на територію держави-агресора ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, зокрема і єдину жінку, яка перебувала в українському полоні, – йдеться у повідомленні Координаційного штабу у Telegram-каналі.

Зазначається, що стан цих осіб вдалося стабілізувати і вони стали придатними для транспортування. Репатріація відбулася без жодних умов для російської сторони.

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Крім того, у Рамадан Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційних військ Росії.

– Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресору обміняти мусульман “всіх на всіх” з обох сторін на знак поваги до культури та традицій, – йдеться у повідомленні.

Як відомо, Україна пропонувала Росії обміняти військових, які сповідують іслам, за принципом “всіх на всіх”, але держава-агресор відмовилася.

10 квітня стало відомо, що Україна повернула з російського полону ще 100 захисників, серед яких військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці.

Джерело: Координаційний штаб із поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб із поводження з військовополоненими

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