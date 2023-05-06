Ткаченко розповів, як відбуватиметься дерусифікації міст та демонтаж імперських пам’ятників

Верховна рада дозволила вилучати з публічного простору імперські символи Росії, а також перейменовувати населені пункти вулиці та заклади, які названі на честь російських полководців, митців та ін.

Тепер перед Міністерством культури стоїть завдання, яким чином спростити алгоритм винесення з Реєстру культурної спадщини об’єктів, які пов’язані з русифікацією, а перед місцевими органами самоврядування стоїть завдання перейменування таких вулиць чи міст.

Про це в телемарафоні Єдині новини розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

– По переду кілька місяців напруженої роботи, але що важливо – тепер це все врегульовано законом. Тобто, наприклад коли колишній мер Полтави сумнівався чи варто переносити пам’ятник Пушкіну, тепер є законодавчі підстави для того, щоб місцеві органи влади приймали рішення.Те саме стосується і топонімії, – сказав він.

Міністр зазначив, що першими “на вихід” підуть пам’ятки Суворову, Петру I, а далі у міністерстві будуть розбиратися “навіщо нам понад 400 вулиць та пам’ятників Пушкіну розкидані по всій Україні”.

– Одна справа, коли це пов’язано з якоюсь діяльністю Пушкіна, інша справа – коли це жодного стосунку до території не має. Але тут важлива деталь: деякі памʼятники мають мистецьку цінність, тому те що ми радимо робити не зносити їх, а перенести місцевими органами влади в спеціально відведені місця, – наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, 3 травня Рада дозволила не вносити до Держреєстру об’єктів культурної спадщини пам’ятники, які є символами російської імперської та радянської тоталітарної політики. Раніше зареєстровані там об’єкти вилучать із документа. Відповідний законопроєкт №8273 Про внесення змін до закону Про охорону культурної спадщини підтримали 285 народних обранців.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.