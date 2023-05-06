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Культура
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ткаченко розповів, як відбуватиметься дерусифікації міст та демонтаж імперських пам’ятників

Олександр Ткаченко
Фото: УНІАН

Верховна рада дозволила вилучати з публічного простору імперські символи Росії, а також перейменовувати населені пункти вулиці та заклади, які названі на честь російських полководців, митців та ін.

Тепер перед Міністерством культури стоїть завдання, яким чином спростити алгоритм винесення з Реєстру культурної спадщини об’єктів, які пов’язані з русифікацією, а перед місцевими органами самоврядування стоїть завдання перейменування таких вулиць чи міст. 

Про це в телемарафоні Єдині новини розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

– По переду кілька місяців напруженої роботи, але що важливо – тепер це все врегульовано законом. Тобто, наприклад коли колишній мер Полтави сумнівався чи варто переносити пам’ятник Пушкіну, тепер є законодавчі підстави для того, щоб місцеві органи влади приймали рішення.Те саме стосується і топонімії, – сказав він. 

Міністр зазначив, що першими “на вихід” підуть пам’ятки Суворову, Петру I, а далі у міністерстві будуть розбиратися “навіщо нам понад 400 вулиць та пам’ятників Пушкіну розкидані по всій Україні”.  

– Одна справа, коли це пов’язано з якоюсь діяльністю Пушкіна, інша справа – коли це жодного стосунку до території не має. Але тут важлива деталь: деякі памʼятники мають мистецьку цінність, тому те що ми радимо робити не зносити їх, а перенести місцевими органами влади в спеціально відведені місця, – наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, 3 травня Рада дозволила не вносити до Держреєстру об’єктів культурної спадщини пам’ятники, які є символами російської імперської та радянської тоталітарної політики. Раніше зареєстровані там об’єкти вилучать із документа. Відповідний законопроєкт №8273 Про внесення змін до закону Про охорону культурної спадщини підтримали 285 народних обранців.

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Мінкульт, Олександр Ткаченко, Пам'ятник, Перейменування вулиць, Перейменування міст
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